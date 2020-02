Regierungsumbildung in Großbritannien - Finanzminister geht

Mitten in der Kabinettsumbildung des britischen Premierministers Boris Johnson ist Finanzminister Sajid Javid zurückgetreten. Mit der umgehenden Ernennung des loyalen Rishi Sunak zum Nachfolger demonstrierte Johnson am Donnerstag seinen Willen, das Kabinett in den Griff zu nehmen, seine Vorstellung von Großbritannien nach dem Brexit umzusetzen und die Spaltung von Partei und Land zu überwinden.

Auf Kritik in Nordirland und Irland stieß die Entlassung von Nordirlandminister Julian Smith, der erst im Jänner die jahrelange politische Blockade in der britischen Provinz aufgelöst hatte. Smith erklärte per Twitter, es sei das größte Privileg gewesen, der Bevölkerung von Nordirland zu dienen. Smith war es gelungen, den Stillstand zwischen der protestantisch-unionistischen DUP und der katholisch-republikanischen Sinn Fein zu beenden und Nordirland wieder zu einer Regierung zu verhelfen. Drei Jahre lang war die Provinz ohne eine eigene Selbstverwaltung gewesen und wurde aus London regiert. Dass die beiden Lager die Macht teilen, ist ein wesentlicher Bestandteil des Karfreitagsabkommens von 1998, das die Gewalt in Nordirland beendete. Smith hatte erst im Juli das Ressort übernommen. Die Regierungschefin von Nordirland, Arlene Foster, würdigte seine Leistung ebenso wie der irische Außenminister Simon Coveney.