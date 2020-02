Regierungskoalition in Österreich laut Salvini „unnatürlich“

Der Chef der italienischen rechtspopulistischen Partei Lega, Matteo Salvini, hat die türkis-grüne Regierungskoalition in Österreich als „unnatürlich“ bezeichnet. Mit diesem Bündnis sei eine linksgerichtete „Achse“ entstanden, die er als „seltsam“ erachte, so Salvini am Donnerstag in Rom. Er nahm auch Bezug auf EU-Dauerbrenner wie der Außen- und Verteidigungspolitik oder einer EU-Reform.