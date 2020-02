Millionen für Verbreitung von Orbans Einfluss im Ausland

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban soll seit Jahren über ihm nahestehende Medienunternehmer seinen Einfluss auch im Ausland, darunter in Slowenien und Nordmazedonien, verbreiten. Laut Berichten des slowenischen Nachrichtenportals „Necenzurirano.si“ sollen allein seit 2018 mindestens vier Millionen Euro nach Slowenien geflossen sein.

In diese Unternehmen, zu denen das SDS-Parteiblatt „Demokracija“, die Boulevardzeitung „Skandal24“ und der Fernsehsender Nova24TV gehören, sollen laut „Necenzurirano.si“ von der Vier-Millionen-Summe insgesamt 1,5 Mio. Euro geflossen sein. Anteile an diesen Medien halten auch die SDS bzw. hochrangige Parteimitglieder. SDS-Parteimitglieder sitzen außerdem im Verwaltungsrat des Fernsehsenders.

Diese Publikationen gelten als Propagandamedien der slowenischen konservativen Partei. Ihre Berichterstattung gilt in erster Linie den Gefahren durch Flüchtlinge, Zielscheiben sind außerdem Homosexuelle, Kommunisten, der US-Milliardär George Soros sowie auch gegenüber der SDS kritische Journalisten.

Schatz, dem in Ungarn die regierungsnahe Boulevardzeitung „Ripost“ gehört, ist seit 2017 in der slowenischen Medienlandschaft aktiv, Adamik erst seit dem Vorjahr. Die beiden Unternehmer gelten laut Berichten mehreren slowenischen Medien jedoch nur als „Marionetten“: Im Hintergrund soll Orbans Berater Arpad Habony die Fäden ziehen.

Habony hatte im Vorjahr in London die Nachrichtenagentur V4NA gegründet, die laut „Necenzurirano.si“ in die Geldtransaktionen nach Slowenien verwickelt ist. Die Vier-Millionen-Summe kann zu drei regierungsnahen Unternehmen zurückverfolgt werden, schreibt das Nachrichtenportal. Das Geld wurde an Schatz‘ slowenische Firma R-POST-R von der Agentur V4NA, seinem ungarischen „Ripost“ sowie die Bau- und -Ingenieurfirma Belfry überwiesen.