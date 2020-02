Coronavirus: Nicht ohne meine Maske

Innsbruck –Um nicht den gesamten Tag das Gleiche sagen zu müssen, bediente sich Alexander Koller der Hilfe eines Übersetzungsportals im Internet. So fand der Besitzer der St. Anna Apotheke heraus, was „Schutzmasken ausverkauft“ auf Chinesisch heißt, schrieb es auf einen Zettel und klebte diesen an die Eingangstür seiner Apotheke in der Innsbrucker Innenstadt. „Die Chinesen verstehen meist kein Englisch, also haben wir uns so geholfen“, erklärt Koller.