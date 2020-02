Gesperrte Geschäfte in Kufstein: Für die Mieter geht es um die Wurst

Aber vor knapp drei Wochen war Schluss mit dem Verzehr von Currywurst und Bosna. Die Stadt Kufstein sperrte das Imbisslokal und weitere vier Geschäfte in der direkt an bzw. in die alte Stadtmauer gebaute Häuserzeile zu (die TT berichtete). „Wir mussten praktisch zwei Kunden bitten, ihre halben Würste stehen zu lassen und zu gehen“, erinnern sich Sonja Lindenmaier und Christian Ebster an den schwarzen Tag in ihrer Firmengeschichte. Gefahr in Verzug – so lautet salopp zusammengefasst der Befund eines Statikers, der ein anderes leer stehendes Geschäftslokal untersucht hatte. Zumindest gilt das für den hinteren Teil des Hauses. Da man davon ausging, dass auch die anderen Gebäude gleich gebaut sind, wurde vorsorglich von der Stadtgemeinde, die gemeinsam mit der Kirche auch Vermieterin der Räume ist, ein Betretungsverbot für alle ausgesprochen.