Wochenende im Zeichen des Fließer Blochziehens

Fließ – Wie bestellt kamen für Fasnachtsobmann Reinhold Gigele die zehn Zentimeter Neuschnee gestern in Fließ. Sie würden die ideale Kulisse bieten. Laut Wetterbericht sind nun frühlingshafte Temperaturen angesagt – beste Bedingungen also für ein Wochenende, das ganz im Zeichen der Fasnacht bzw. des Faschings steht.

Los geht es bereits heute ab 13 Uhr mit dem Kinderfasching, zu dem sich 375 junge Teilnehmer angemeldet haben. Am Sonntag findet dann nach vierjähriger Pause wieder das Blochziehen statt.

Ganz Fließ dürfte dann auf den Beinen sein. Nach dem Hochamt kündigen traditionell die Bajazzln den großen Umzug an. Um 12 Uhr bildet der Lauf der Schaller und Roller den Auftakt. Eine Stunde dauert der Aufzug der Figuren, um 13 Uhr startet das eigentliche Blochziehen. Die Fasnachter bringen den Baumstamm vom Mühlbach bis vor die Neue Mittelschule, wo er anschließend versteigert wird und wo auch das so genannte Fasnachtsgericht abgehalten wird, bei dem anwesende Prominente „abgeurteilt“ werden. Für das heurige Blochziehen habe man sich einige neue Einlagen ausgedacht, kündigt Gigele an.