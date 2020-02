Umweltleistung steigert Wert landwirtschaftlicher Produkte

Sinabell: In der Öffentlichkeit heißt es ja immer, dass der CO2-Abdruck von Rindern sehr groß ist, weil sie Methan emittieren. Wir haben vor allem in Tirol viel Grünland und Almen und müssen den Konsumenten daher besser klarmachen, dass es die Almen als wertvolle Kulturlandschaft und deren Beweidung braucht, um daraus wertvolle Nährstoffe für uns Menschen verfügbar zu machen. Gleichzeitig müssen wir informieren, was wir an Treibhausgasen sparen, wenn Rinder das Grünfutter bekommen statt Soja, das wir aus Südamerika importieren und für das – ganz nebenbei – das Verdauungssystem der Kühe gar nicht geschaffen ist.