Umfahrung Hopfgarten hängt in der Warteschleife

Hopfgarten i. Br. – Es herrscht Stillstand in Hopfgarten – nicht auf der Straße, hier wird die Belastung mehr, sondern bei den Planungen zu Teil zwei der Umfahrung der Marktgemeinde im Brixental. Schon seit über zwei Jahrzehnten hoffen die Anrainer auf eine Entlastung, aber sie kommt nicht. Vor nunmehr neun Jahren gab es zu dem Vorhaben auch ein TT-Forum, bei dem den Betroffenen Hilfe zugesichert wurde.

Seitdem ist zwar viel geschehen, aber ein konkretes Ergebnis ist nicht in Sicht. „Wir planen weiterhin an verschiedensten Varianten“, gibt sich Erwin Obermaier vom zuständigen Baubezirks­amt Kufstein zurückhaltend. Die bevorzugte Variante etwas oberhalb des Talbodens am Fuß der Hohen Salve hatte sich als technisch nicht machbar erwiesen. Nun versucht man, einen anderen Weg zu finden.