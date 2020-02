Reuttes VBM Steskal legt Schicksal in Hände der Mandatare

Reutte – Über Reuttes Vizebürgermeister Michael Steskal schlagen gerade die Wogen zusammen. Seine Anmietung neuer Kanzleiräumlichkeiten im Untermarkt in einer Immobilie der de facto gemeindeeigenen Reuttener E-Werke (EWR) sorgt für politischen Zündstoff. Nicht nur, dass sich praktisch der gesamte Gemeinderat gegen ihn ausspricht, weil er damit eine Verkaufsfläche blockiere, ist nun auch der Mietvertrag aufgetaucht – und der hat es in sich. Steskal zahlt an die E-Werke 6,5 Euro Miete pro Quadratmeter. Für Immobilienmakler in Reutte ist dies ziemlich genau der aktuelle Wohnungsmietpreis in der Marktgemeinde, aber nicht jener für eine Geschäftsmiete in bester Lage im Untermarkt. So werden für ein leerstehendes, im Untermarkt direkt gegenüberliegendes Geschäftslokal gerade 14,37/m² verlangt. Im in einer anderen Geschäftsachse gelegenen Hypo-Haus werden leere Büroflächen um 9,22 Euro/m² angeboten. Im Lechpark werden Mieter um 17,58 Euro/m² gesucht. Ein Immobilienmakler, der auf Grund des politischen Schlagabtausches nicht genannt werden will, erklärt, dass laut Immobilienpreisspiegel 2019 der WKO der Preis für Geschäftslokale in Reutte bei 9,85 Euro/m² in bester Lage liegt, 12 bis 15 Euro aber durchaus marktüblich seien.