Abschied vom Leben und gefeierte Natur

Innsbruck – Die „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss sind der Abschied des 84-jährigen, zu Ruhe und Gelassenheit gelangten Komponisten vom Leben. Er vollzieht ihn in einem ausschwingenden Klangmeer für Sopran und Orchester und in subtiler Textbehandlung der Gedichte von Joseph von Eichendorff und Hermann Hesse.

Landestheater-Chefdirigent Lukas Beikircher holte dafür die Sopranistin Nancy Weißbach, die 2017/18 bei den letzten Erler Sommerfestspielen unter Gustav Kuhn Wagners Brünnhilde und 2018 auch die Elisabeth in „Tannhäuser“ gesungen hat. Er holte sie vor, nicht in das Tiroler Symphonieorchester Innsbruck, wo sich die Singstimme immer wieder mit dem Orchester verschmelzen sollte. Weißbachs reicher, sicher geführter Sopran hätte die Möglichkeiten, sich subtil in das Farbenmeer zu setzen, musste sich aber durch Beikirchers forschen, diesseitigen Zugriff behaupten, und es gelang ihr auch in der Expansion ohne zu forcieren. Annedore Oberborbeck hat mit ihrem Violinsolo frei von Sentimentalität den goldenen Ton dieser Lieder getroffen, Strauss’ Abgeklärtheit, das Schimmern, die transzendentale Erweiterung. Leider steckte sie nicht an.