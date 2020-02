Schriftstellerin Asli Erdogan in Türkei freigesprochen

Die türkische Schriftstellerin und Bürgerrechte-Aktivistin Asli Erdogan ist von einem Gericht in Istanbul vom Vorwurf des „Terrorismus“ freigesprochen. Die Richter befanden Erdogan als der „Mitgliedschaft in einer Terrorvereinigung“ sowie „Zersetzungsversuchen“ nicht schuldig, wie am Freitag bekannt wurde.