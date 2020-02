Schwarze Koffer sammeln Daten für den Tschirganttunnel

Imst – Sie sind wieder da: die paarweise angeketteten schwarzen Koffer an den Tiroler Urlaubertransitstrecken. Dabei handelt es sich um eine „anonymisierte Kennzeichenverfolgung“, wie Günter Fritz, der Regionalleiter der Projektentwicklung für Westösterreich beim Straßenerhalter Asfinag, erklärt. Schon im Herbst hatten diese Geräte Daten über den sommerlichen Reiseverkehr gesammelt, kommende Woche werden jene für den Winter erhoben. „Es handelt sich um die Grundlagen für unsere Verkehrsmodelle“, so Fritz. Mit diesen sollte erhoben werden, welche Auswirkungen ein Tschirganttunnel in welcher Trassenführung haben würde. Mit Ergebnissen und Erkenntnissen ist aber erst ab Herbst zu rechnen.