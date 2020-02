Wie befürchtet ist am Freitag das Training sowie die Qualifikation für das erste von zwei Weltcup-Skifliegen auf dem Kulm abgesagt worden. Zu starke Windböen verhinderten ein erstes Abtasten der Weltklasse-Athleten auf dem Flugbakken in Bad Mitterndorf. Es sollen nun am Samstag (11.00 Uhr) alle 53 Athleten im Bewerb ohne Qualifikation starten, die Wetterprognose verspricht weit besseres Wetter.