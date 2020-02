Heiße Musik gegen die Kälte beim Finkenberg-Open-Air

Finkenberg –„I met a girl in Austria. She said her name was Ursula. Jollerradihi!“ Eine singende und jodelnde Liebeserklärung an eine Designerin namens Ursula aus Zell am Ziller machte Hot Chocolate-Urgestein Patrick Olive Donnerstagabend in Finkenberg. „Ich war sehr verliebt in sie. Das ist 30 Jahre her. Dann ging sie nach Florida und heiratete ihren Chef“, erzählt der Bassist im TT-Gespräch. 30 bis 40 Auftritte von Kanada bis zu den Malediven hat die Band 50 Jahre nach Gründung noch im Jahr. „Nicht, weil wir das Geld brauchen, sondern weil wir Spaß am Performen haben und so die schönsten Plätze der Welt bereisen können“, erklärt er. Kennie Simon, der vor zehn Jahren den Leadsänger Errol Brown (†2015) ersetzte, erzählt schmunzelnd, wie er dabei immer wieder für Errol gehalten wird.