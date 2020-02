Ministerin Gewessler zu Transitstreit: „Es hätte besser laufen können“

Mobilitätsministerin Leonore Gewessler: Keine Frage, das Auftakttreffen hätte besser laufen können. Deshalb sind weitere Gespräche notwendig. Es gibt eine neue Kommission und wir müssen wieder von vorne anfangen zu überzeugen und zu erklären. Aber es war wichtig, dass Valean ihren ersten Vor-Ort-Termin in Tirol absolviert hat.

Wie soll das nach Valeans Forderung, die Lkw-Fahrverbote in Tirol teilweise aufzuheben, gelingen?

Gewessler: Künftig muss das sicher besser laufen. Klar ist, dass wir im Transit an der Belastungsgrenze angekommen sind. Da sind wir uns zwischen Tirol und der Bundesregierung einig.

LH Platter strebt sogar direkte Gespräche mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an.

Gewessler: Überzeugungsarbeit benötigt es auf vielen Ebenen. Mit dem „Green Deal“ gibt die Kommissionspräsidentin eine Richtung vor. Gerade in der Mobilität. Sie will Tempo machen, da haken wir ein.

Wäre es nicht am besten, die EU klagt Österreich in der Transitfrage. Der EU-Gerichtshof würde dann entscheiden, was vom versprochenen „Green Deal“ zu halten ist?