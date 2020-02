Bogen überspannt: 20 Monate Haft nach Rauferei mit Polizei

Ein Verkaufsfahrer hatte sich im Dezember mit Tirol ein schlechtes Pflaster für seine Unbeherrschtheit ausgesucht. Zehn Vorstrafen hatte sich der Salzburger damit schon eingehandelt und war am dortigen Landesgericht immer mit bedingten Strafen davongekommen. Den Advent im Unterland ließ der 42-Jährige allzu flüssig angehen. Nach einer Streiterei leistete der Händler der angerückten Polizei deshalb so heftigen Widerstand, dass zwei Beamtinnen verletzt wurden. Diese brachten den Tobenden erst mit Pfefferspray zur Raison: „So etwas gäbe es bei uns in Salzburg nicht. Brutal!“, beklagte der Angeklagte gestern am Innsbrucker Landesgericht vor Richterin Helga Moser. Diese wies den 42-Jährigen jedoch auf die Worte der Salzburger Kollegin bei der Letztverurteilung im November hin: „Sie sah die bedingte Haftstrafe als letzte Chance. Ja, und die haben Sie nun wirklich nicht genützt!“ „Ja, Frau Rat, wenn Sie mich jetzt einsperren, kann ich doch kein Schmerzensgeld zahlen!“, erwiderte der Salzburger. Die Empathie mit seinen Opfern kam aber zu spät. „Man hat über Jahre Milde walten lassen, jetzt ist aber Schluss!“, begründete Richterin Moser ihr Urteil auf acht Monate Haft. Dazu widerrief sie alle einst bedingt ausgesprochenen Strafen: 12 Monate und drei Wochen Haft.