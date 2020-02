WM-Silber für Rodler David Gleirscher im Sprint

Olympiasieger David Gleirscher hat zum Auftakt der Rodel-WM in Sotschi den Titel im Sprint nur knapp verpasst. Der Tiroler lag am Freitag lediglich sechs Tausendstel Sekunden hinter dem siegreichen Lokalmatador Roman Repilow. Titelverteidiger Jonas Müller belegte Rang fünf. Im Doppelsitzer wurden Yannick Müller und Armin Frauscher Achte. Bei den Damen kam Madeleine Egle nicht über Rang 15 hinaus.

Gleirscher sicherte sich auf der bisher für ihn verhexten Olympiabahn von 2014 seine erste WM-Medaille. „Ich bin super happy. Dass ich da eine Medaille mache, das hätte ich nach den letzten Jahren nicht gedacht“, erklärte Gleirscher erfreut und erinnerte im ORF-Interview an seine Stürze in den vergangenen beiden Jahren. Der knappe Rückstand auf Gold sei natürlich etwas ärgerlich. „Schade, es war knapp am Sieg, aber ich bin voll happy mit der Silbermedaille. Sechs Tausendstel findet man überall auf der Bahn, aber ich fange jetzt nicht zu suchen an.“ Mit Silber falle viel Druck ab, nun wolle er am Sonntag im Einzel nachlegen, betonte Gleirscher.