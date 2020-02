Marek-Agenden bei Rapid verteilt - Sohn wird Stadionsprecher

Nach dem gesundheitlich bedingten Rückzug von Clubservice-Leiter Andreas „Andy“ Marek verteilt Rapid dessen Aufgaben auf mehrere Schultern. Das Stadionmikrofon übergibt der Waldviertler nach seinem 599. und letzten Auftritt am Sonntag (17.00 Uhr) im Fußball-Bundesliga-Heimspiel gegen WSG Tirol an seinen Sohn Lukas Marek. Das gab Rapid am Freitag bekannt.