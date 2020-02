Innsbruck – Vor einigen Tagen sprach BM Georg Willi in seiner Sprechstunde im Treibhaus wieder einmal über den Patscherkofel. Und dessen Kosten. Dabei nannte er die Summe von 76 Millionen Euro. Was in der Stadtpolitik für einiges Rumoren sorgte. Die Zahlen sind nicht neu und letztlich bekannt. Unbekannt ist dagegen weiterhin so einiges, was rund um die Patscherkofelbahn noch gemacht wird.