Burg Heinfels öffnet Mitte Mai: Ehrgeiziges Projekt vor Abschluss

Heinfels – Ein ehrgeiziges Projekt neigt sich seinem End­e zu: die Sanierung und Revitalisierung von Burg Heinfels. Das mittelalterliche Bauwerk, das über dem Osttiroler Puster­tal thront, wird nach langen Jahren bald wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Ab Mitte Mai ist für Besucher geöffnet, der offizielle Festakt zur Eröffnung findet am 6. Juni statt.

2016 haben die Arbeiten begonnen. Nicht nur Maurer und Handwerker hatten viel zu tun, sondern auch Archäologen, Restauratoren und Sachverständige waren eingebunden. Ziel war es, die einsturzgefährdeten Mauern und Teilgebäude zu stabilisieren. Die Restaurierung sollte so gut wie möglich den Originalzustand wiederherstellen, wobei eingestürzte Teile nicht wieder aufgebaut wurden. Zugleich soll die Burg für Besucher erlebbar gemacht werden. Viel fehlt nicht mehr, weiß Peter Leiter vom Museumsverein Burg Heinfels. „Die Böden müssen fertig gemacht werden und es fehlen noch einige Elektro­installationen“, beschreibt Leiter.

Mindestens genauso wichtig sind aber die Mittel, mit denen die Besucher in die Vergangenheit des Bauwerks eintauchen können, wie Film­e und Hörspiele. „Gezeigt werden zum Beispiel die Sanierungsschritte der letzten vier Jahre“, sagt Peter Leiter. „So lässt sich erahnen, wie viel Arbeit dahintersteckt und was für eine Herausforderung das war.“ Viel weiter in die Vergangenheit führt ein Animationsfilm mit historischen Persönlichkeiten aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Eine davon ist Jakob Hutter, der für die katholische Kirche als Ketzer galt und letztlich auf dem Scheiterhaufen starb. Hutter war einige Zeit auf Burg Heinfels eingekerkert. Oder Urban Pichler, bekannt als „Thurntaler Urban“, dem nachgesagt wurde, er könn­e Unwetter herbeizaubern. Auch er starb eines gewaltsamen Todes. Mehr Glück hatt­e da Thomas Hans, der den Kaplan von Heinfels angriff, weshalb ihm 1663 der Prozess gemacht wurde. Wie er seine eigene Hinrichtung überlebte, wird im Film gezeigt. Kuratorin und Museumsleiterin ist Monika Reindl-Sint.