Steinmeier warnt vor weltweitem Nationalismus

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor einem weltweit wachsenden Nationalismus gewarnt. „Wir werden heute Zeugen einer zunehmend destruktiven Dynamik der Weltpolitik. Vom Ziel internationaler Zusammenarbeit zur Schaffung einer friedlicheren Welt entfernen wir uns von Jahr zu Jahr weiter“, sagte er in seiner Rede zur Eröffnung der 56. Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag.

Steinmeier kritisierte vor allem die USA, China und Russland scharf. In diesem Zeitalter führt uns der Rückzug ins Nationale in eine Sackgasse, in eine finstere Zeit“, betonte er in der bayrischen Hauptstadt. „Jedes Land solle selbst sehen, wo es bleibt, und seine eigenen Interessen über die aller anderen stellen“, sei etwa die Devise von US-Präsident Donald Trump, sagte Steinmeier. „Als ob an alle gedacht sei, wenn ein jeder an sich denkt.“ Zugleich allerdings würdigte Steinmeier die transatlantische Zusammenarbeit. Diese gelte es zu bewahren.