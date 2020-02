Ex-Musikhochschulchef nicht zum Haftantritt erschienen

Ein wegen sexueller Nötigung verurteilter ehemaliger Rektor des Salzburger Mozarteums und Ex-Präsident der Musikhochschule München hat seine Haft nicht angetreten. Er hätte am 13. Jänner in der Justizvollzugsanstalt Landsberg vorstellig werden müssen, hält sich aber gegenwärtig im Ausland auf, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München am Freitag sagte.