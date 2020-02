Trump unbeeindruckt von Kritik seines Justizministers

US-Präsident Donald Trump hat sich unbeeindruckt von Kritik seines Justizministers Bill Barr und der Aufforderung nach Zurückhaltung in Strafverfahren gezeigt. Er habe als Präsident das „Recht“, vom Justizministerium ein Eingreifen in ein Strafverfahren zu verlangen, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Er habe sich bisher aber entschlossen, dies nicht zu tun.