Wahl in Äthiopien auf Ende August verschoben

In Äthiopien sollen Ende August landesweite Wahlen abgehalten werden. Die Wahlbehörde des Landes verschob den Wahltermin am Freitag um knapp zwei Wochen auf den 29. August. Auch der neue Termin liegt inmitten der Regenzeit, was zu logistischen Problemen führen könnte, da viele Straßen in dem Land dann unpassierbar sind.