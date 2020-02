LASK nach 3:2-Erfolg in Salzburg Bundesliga-Tabellenführer

Der LASK hat am Freitagabend zum Auftakt des Bundesliga-Frühjahrs mit einem 3:2-Auswärtssieg bei Serienmeister Salzburg überrascht und führt nun die Tabelle einen Punkt vor den „Bullen“ an. Frieser (20.) und Holland (25.) trafen zunächst zu einer 0:2-Führung, nach einem Tor durch Okugawa in der 40. Minute stand es zur Pause 1:2.