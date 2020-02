Trumps Nahost-Politik: Peitsche und Angebot zum Dialog

Wien, Washington – US-Präsident Donald Trump hat im Jänner gleich zweimal mit seiner Nahost-Politik für Schlagzeilen gesorgt. Das Attentat auf den Chef der iranischen Revolutionsgarden, Qassem Soleimani, brachte die Welt an den Rand eines Kriegs. Und Trumps Nahost-Plan wurde international als einseitige Parteinahme für Israels Rechte kritisiert, während die Palästinenser gar nicht eingebunden waren. Die TT hat nachgefragt beim US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina.

Traina: Ich denke, das Hauptaugenmerk sollte nicht auf verschiedenen Arten von Sanktionen liegen, sondern auf dem jüngsten Verhalten des Iran. Nach verschiedenen Zählungen sind bis zu 1500 iranische Bürger bei der jüngsten Welle von Protesten im ganzen Land getötet worden. Wir reden über ein Land, das ausländische Schiffe festgesetzt hat. Das eine souveräne Nation angegriffen hat. Das US-Bürger getötet und ein Verhalten an den Tag gelegt hat, das – wie wir alle übereinstimmen – im Widerspruch steht zur Verantwortung eines reifen Mitglieds der internationalen Ordnung.

Es ist klar, dass eine stärker fokussierte Strategie notwendig ist, die möglicherweise die Latte höher legt, um das Verhalten des Iran in Übereinstimmung zu bringen mit dem, was der Rest der Welt gerne sehen würde.

Traina: Nach dem Atomabkommen sind große Summen in den Iran geflossen. Sind damit Schulen oder Infrastruktur gebaut worden? – Nein! Das Geld ist sofort in Nachbarländer geflossen, um Terrorismus und unheilvolle Aktivitäten zu finanzieren. Ich erkenne kein neues Verhaltensmuster. Am Ende des Tages ist es wichtig, daran zu erinnern, dass wir die Menschen im Iran unterstützen. Und wir würden alle gerne sehen, dass sie die Freiheiten und den Wohlstand genießen, die es geben sollte.