Zwei Tiroler in Wien mit Camillo Awards ausgezeichnet

Innsbruck, Wien – Im Palais Epstein des österreichischen Parlaments fand am Donnerstag die erstmalige Verleihung des Camillo Awards statt. Eingeladen hatten Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und der Vizepräsident des Bundesverbands Rettungsdienst (BVRD), Clemens Kaltenberger. Mit dem Preis wird besonderes Engagement für die Gesellschaft ausgezeichnet.

In seinen eröffnenden Worten hob Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka die Bedeutung jener Verantwortung hervor, die jede und jeder in der Gesellschaft bereit ist, für andere wahrzunehmen. An die Preisträgerinnen und Preisträger gerichtet unterstrich Sobotka den Wert dieser Entscheidung: „Sie haben das zu Ihrer Lebensaufgabe gemacht, das ist der Preis, den Sie gewinnen.“

Initiator Clemens Kaltenberger erklärte seine Motivation, den Camillo Award ins Leben zu rufen, so: „Ziel ist die Weiterentwicklung und die Förderung der Präklinik. Wir wollen Impulse setzen und einen Diskurs schaffen, um das Thema vor den Vorhang zu holen.“

Mit dem Camillo Award wird ein sichtbares Zeichen für die Leistungen und Dienste aller Sanitäterinnen und Sanitäter gesetzt. Namensgeber ist Camillo de Lellis, der Schutzpatron dieses Berufsstands. Ausgezeichnet werden besondere Leistungen in den Bereichen Rettungs- und Notfallsanität, Ausbildung, Polizei- oder Militärsanität. In jeder Kategorie werden Anerkennungspreise und Hauptpreise vergeben. Mit einem Sonderpreis wird weiters ein besonderer Beitrag zur Weiterentwicklung der Präklinik in Österreich gewürdigt.

Walter Stein (Mitte) mit Laudator Axl Krempler und BVRD-Vize Clemens Kaltenberger. © Parlamentsdir./Zinner

Der Hauptpreis in der Kategorie Ausbildner ging an Markus Isser von der Bergrettung Tirol. Er hat die Ausbildung innerhalb des Bergrettungsdienstes Österreichs in den letzten Jahren wesentlich geprägt. Von Markus Isser stammt das Konzept der „taktischen Alpinmedizin“, das auf einen praxis­orientierten Zugang in der Ausbildung setzt.