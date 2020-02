St. Anton am Arlberg –Eine Bedarfsprüfung im Gelegenheitsverkehrsgesetz gibt es nicht mehr. Laut Wirtschaftskammer Tirol genügen der Nachweis eines Abstellplatzes, Befähigungsprüfung sowie finanzielle Leistungsfähigkeit von 7500 Euro pro Fahrzeug. Unter diesen Vorzeichen bieten in St. Anton derzeit 20 Taxiunternehmer mit insgesamt 52 Fahrzeugen ihre Dienste an. Dabei gibt es laut Kammerfachgruppe für das Pkw-Beförderungsgewerbe nur drei „verordnete“ Standplätze: Rendlbahn (die ersten drei Plätze), Galzigbahn sowie der Bus-Terminal.