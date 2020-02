Schüsse am Berliner „Tempodrom“: Ein Toter, vier Verletzte

Nach tödlichen Schüssen auf einen 42-Jährigen vor dem Berliner Veranstaltungsort Tempodrom in Berlin hat eine Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen. Noch seien die Umstände der Tat am Freitagabend völlig unklar, sagte die Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Samstag. Vier weitere Menschen wurden teilweise verletzt.