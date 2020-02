Karikaturmuseum Krems zeigt „25 Jahre Österreich in der EU“

Karikaturisten meinten, es sei besser, sich mit der enttäuschenden Wahrheit auseinanderzusetzen, als glücklich mit einer Lüge zu leben, erklärte Gusenbauer, künstlerischer Leiter des Karikaturmuseums. So seien auch die „Ängste und Hoffnungen, Skandale und Ereignisse, Erwartungen und Herausforderungen im spannungsreichen Verhältnis zwischen Österreich und der EU gekonnt in politische Kommentare“ verpackt worden.

Durchaus kritische Töne schlug auch Ulrike Guerot, Leiterin des Departments für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems, an („Was fehlt in Europa, ist das klare Ziel“) und beklagte den derzeitigen „Dauerzustand des Halbschwangerseins“. Dass wir „in einer Zeit leben, in der man - egal zu welchem Thema - auch schmunzeln kann“, ist für Karl Wilfing (ÖVP), Präsident des NÖ Landtags, ein wichtiges Indiz für Demokratie und Frieden in Europa.