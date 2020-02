Quartett nach Sprengung von Radarbox in NÖ ausgeforscht

Zwei 17-Jährige sowie zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren sollen in Kollnbrunn in der Gemeinde Bad Pirawarth (Bezirk Gänserndorf) eine Radarbox mit Feuerwerkskörpern gesprengt und zerstört haben. Die Beschuldigten wurden ausgeforscht und der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt, berichtete die Polizei am Samstag. Das Quartett war teilgeständig.