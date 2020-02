Kraft am Kulm auf Rang drei - Sieg an Polen Zyla

Stefan Kraft hat am Samstag auf dem Kulm, im ersten Weltcup-Skifliegen der Saison, sein großes Ziel „erster Karriere-Heimsieg“ verpasst. Der 26-jährige Salzburger landete vor 11.500 Zuschauern auf dem dritten Rang bzw. bei 224,5 und 214,5 m. Er musste sich dem Polen Piotr Zyla und dem Slowenen Timi Zajc geschlagen geben. Auf den Sieger fehlten Kraft im spannenden Finish nur 3,9 Punkte.

„Es war eine Superstimmung, die Bedingungen perfekt. Für den Sieg hat es leider ganz knapp nicht gereicht, da muss einfach alles perfekt zusammenpassen“, meinte Kraft in einer ersten Stellungnahme. „Aber ich bin mit dem Stockerlplatz sehr glücklich. Am Sonntag muss ich das nötige Glück haben und werde zweimal voll angreifen.“

Der zweifache Saisonsieger Kraft zeigte aber auch auf der Flugschanze auf dem Kulm im steirischen Salzkammergut, warum er weiter das Gelbe Trikot tragen darf: Zum bereits zehnten Mal in dieser Saison landete der Pongauer auf dem Podest. Am Sonntag (11.00 Uhr/live ORF 1) hat er eine weitere Chance auf seinen ersten Sieg in Österreich überhaupt.