Wieder Pech: Schwaz verlor in letzter Sekunde

Krems –Das darf doch wohl nicht wahr sein! Wie zuletzt gegen die Fivers mussten die Spieler von Sparkasse Schwaz Handball Tirol am Samstag am dritten Spieltag der Bonusrunde erneut eine Niederlage in buchstäblich letzter Sekunde einstecken. Gegen den Meister UHK Krems spielten die Tiroler in einer abwechslungsreichen Partie auf Augenhöhe mit, um letztlich mit 27:28 (14:14) den Kürzeren zu ziehen.