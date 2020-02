Trotz beherztem Einsatz: Niederlagen für TI und VC Tirol

Innsbruck –Trotz Heimvorteil in der Innsbrucker USI-Halle mussten sich die Spielerinnen der TI-esssecaffè-volley am Samstag zum Auftakt des Meister-Play-offs in der Austrian Volley League geschlagen geben. Gegen Sokol/Post unterlag die TI mit 1:3 (17:25, 28:26, 29:31, 18:25). Das Rückspiel steht nächsten Samstag auf dem Programm. Im zweiten Viertelfinale traf der VC Tirol auf die Wildcats Klagenfurt. Und auch dort zogen die Innsbruckerinnen den Kürzeren: Der VC Tirol unterlag nach Aufholjagd 2:3 (-22, -23, 19, 23, -5). (TT)