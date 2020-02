Vierter Titel: Kammerlander will es wie Hirscher machen

Von Roman Stelzl

Umhausen –Mit Tränen in den Augen und einem lauten Jubelschrei verwirklichte sich Thomas Kammerlander auf seiner Heimbahn am Samstag den nächsten Traum. „Es war ein perfektes Wochenende. Es ist alles aufgegangen, die Freude ist riesengroß“, jubelte der 30-jährige Naturbahnrodler, der sich mit dem Sieg in Umhausen zum vierten Mal in Folge den Gesamtweltcupsieg schnappte. Kammerlander verwies den Steirer Michael Scheikl im Rennen sowie in der Gesamtwertung auf Rang zwei. Der Südtiroler Patrick Pigneter, der mit zehn Siegen Rekord-Gesamtweltcupsieger ist, wurde Dritter.

Dass sich Kammerlander den Sieg in Umhausen holte, hat eine ganz besondere Bedeutung. Hier will sich der Ötztaler im kommenden Jahr bei der Heim-WM den Titel holen, dem war auch heuer alles untergeordnet. Der Gesamtweltcup stand im Schatten des Materialtüftelns für die WM. Dass nun alles dennoch so gut aufging, war umso beeindruckender.