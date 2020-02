Deutscher Minister Scheuer fordert auch Transit-Klage gegen Tirol

Von Peter Nindler

Innsbruck –Jetzt geht es im Transitstreit zwischen Tirol/Österreich, Deutschland, Italien und der EU auf allen Ebenen rund. Nicht nur Italiens Verkehrsministerin Paola De Micheli drängte am Freitag einmal mehr darauf, dass die EU wegen der Lkw-Fahrverbote in Tirol gegen Österreich vorgehen solle. Wie am Samstag bekannt wurde, verlangt das auch der aus Bayern stammende deutsche Verkehrsminister Andreas Scheuer von der EU-Kommission. Sie solle „unverzüglich die Einhaltung des Unionsrechts gegenüber Österreich durchsetzen“. Und der Besuch von EU-Verkehrsministerin Adina Valean hat ebenfalls ein Nachspiel.

Was sich hinter den Kulissen des Transittreffens am Freitag in Innsbruck zwischen LH Günther Platter (VP), Mobilitätsministerin Leonore Gewess­ler (Grüne) und Valean abgespielt hat, lässt sich nur erahnen. Valean zeigte sich nicht nur inhaltlich in der Transitfrage kompromisslos und forderte Tirol zur Rücknahme der Fahrverbote auf. Offenbar vergriff sich die Rumänin mehrmals im Ton und stellte Tirol sogar den Stuhl vor die EU-Türe. Wenn Tirol in der Transitfrage nicht einlenke, könne es ja mit Österreich den Binnenmarkt verlassen und eine „Schweiz II“ werden, soll die Kommissarin den völlig perplexen Vertretern des Landes und des Verkehrsministeriums verbal hingeschleudert haben.

Mehr hat es nicht gebraucht, Platter musste noch am Samstag um Worte ringen. „Ich bin nach wie vor fassungslos über das Auftreten von EU-Kommissarin Valean und einige ihrer Äußerungen. Wir sind Mitglied der EU und bekennende Europäer.“ Er lässt das Verhalten der EU-Verkehrskommissarin nicht auf sich sitzen und wird eine Protestnote nach Brüssel schicken.

Für Platter kann es nicht sein, „dass uns von einer EU-Kommissarin der Austritt aus dem Binnenmarkt nahegelegt wird, nur weil wir uns nicht in die Knie zwingen lassen und weiterhin an unseren Maßnahmen im Kampf gegen den Transitverkehr festhalten“. Das sei einer Repräsentantin der EU-Kommission nicht würdig, die sich scheinbar vollkommen vor den Karren der Frächter-Lobby spannen habe lassen.

Das Transittreffen wächst sich bereits zur EU-Affäre aus. Das weiß auch Platter. „Meinen Unmut darüber werde ich der Kommissionspräsidentin am Montag auch schriftlich zum Ausdruck bringen“, kündigt der Landeshauptmann an. Am Montag wird Platter die im Landtag vertretenen Parteien über das Gespräch mit Valean informieren.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat das Transitthema gestern mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder in München besprochen. Man sei übereingekommen, sich „gut abgestimmt“ auf europäischer Ebene für die Reduktion des Transitverkehrs in Tirol einzusetzen, teilte Kurz danach mit.

Bayern verspricht das seit Jahren, die Politik handelt jedoch nicht danach. Nicht einmal der Staatsvertrag zwischen Österreich und Bayern aus dem Jahr 2012 über den Bau der Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel im bayerischen Inntal wird eingehalten. Vielmehr gelten Bayern und das deutsche Verkehrsministerium unter Scheuer als Hardliner in der Transitpolitik.

Das stellt der Bayer neuerlich unter Beweis, obwohl Platter am Freitag erklärt hatte, der deutsche Verkehrsminister habe ihm die Umsetzung des beim Transit-Gipfel 2019 in Berlin verabschiedeten „Zehn-Punkte-Plans“ garantiert. Am Samstag sickerte nämlich durch, dass Scheuer vor wenigen Tagen intensive Gespräche mit dem „Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung“ sowie mit dem Landesverband Bayerischer Transport- und Logistikunternehmen geführt hat. In einer gemeinsamen Erklärung mit den Frächterverbänden fordert Scheuer jetzt die EU zum Handeln gegen Tirol auf. „Das sektorale Fahrverbot – insbesondere seine jüngste Verschärfung – ist unionsrechtswidrig. Ich habe gemeinsam mit Italien die Europäische Kommission als Hüterin der Verträge aufgefordert, unverzüglich die Einhaltung des Unionsrechts gegenüber Österreich durchzusetzen“, erklärte der Verkehrsminister.