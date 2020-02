Robinson feierte in Kranjska Gora 2. RTL-Sieg

Mit einer furiosen Fahrt im Finale hat die Neuseeländerin Alice Robinson am Samstag im Riesentorlauf in Kranjska Gora Weltmeisterin Petra Vlhova noch abgefangen und mit 0,34 Sekunden Vorsprung ihren zweiten Weltcuperfolg gefeiert. Meta Hrovat (SLO) und Wendy Holdener (SUI) wurden gemeinsam Dritte. Katharina Liensberger landete 2,22 Sekunden zurück als beste Österreicherin an der elften Stelle.