Grüne stellten Weichen für Wien-Wahl

Hebein bezeichnete die Regierungsbeteiligung im Bund als „eine Chance für das Land“ und gestand in Hinblick auf interne Kritik ein, „ein bissl empörungsmüde“ zu sein. Sie halte es für richtig, dass es Türkis-Grün gebe, „auch wenn wir Grünen dabei ein Risiko eingegangen sind.“ Es sei nicht die Aufgabe, „die türkise Partei zu verändern oder womöglich sie uns“. „Die eigentliche Aufgabe ist, dass wir für die Menschen was Besseres erreichen.“

Zufrieden zeigte sie sich jedenfalls mit der Situation in der Bundeshauptstadt. „Wien hat eine progressive Mehrheit und das ist gut so“, konstatierte Hebein. Wobei sie mutmaßte, dass nicht alle in der SPÖ - mit der die Grünen seit 2010 in Wien regieren - dies so sehen würden. Ziel der Grünen ist es laut Hebein jedenfalls, Wien zur „Klimahauptstadt“ zu machen.