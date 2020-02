WAC fixierte bei Feldhofer-Debüt Meistergruppen-Ticket

Mit einem 3:0 über Hartberg hat der Wolfsberger AC seinem Trainer Ferdinand Feldhofer nicht nur einen erfolgreichen Einstand in der Fußball-Bundesliga beschert. Der verdiente Erfolg fixierte am Samstag auch vorzeitig das Ticket für die Meistergruppe. Im Parallelspiel kam die Austria in Altach nur zu einem 2:2 - zu wenig um den Hartbergen entscheidend im Kampf um den „Strich“ näher zu kommen.