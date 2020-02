Snowboarder am Hochkar per Hubschrauber gerettet

Ein Snowboarder ist am Samstag per Hubschrauber aus dem Skigebiet Hochkar in Niederösterreich gerettet worden. Der 22-Jährige war abseits des gesicherten Skiraumes unterwegs gewesen, als sich unter ihm eine Schneewechte löste. Er rutschte etwa 200 Meter ab und schaffte den Aufstieg am steilen Gelände nicht mehr. Der Einheimische blieb Polizeiangaben zufolge unverletzt.