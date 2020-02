Bloch sprengte alle Rekorde: 4500 bei Fasnachts-Spektakel in Fließ

Von Matthias Reichle

Fließ –Die Peitsche knallte, die raue Stimme des Fuhrmanns spornte die Fasnachter an, das Letzte aus sich herauszuholen – da setzte sich der Tross in Bewegung. Langsam schob sich die mächtige Fichte mit der Kraft vieler Schultern die Gemeindestraße hinauf. Unter ihrer Last ächzten nicht nur die Räder, sondern auch die Fasnachter selbst, die sich mächtig ins Zeug legten, um die Steigung vom Mühlbach zur Maaßkirche zu schaffen.

225 Fasnachter machten das Fließer Blochziehen zum unvergesslichen Erlebnis. © Reichle

Sie haben so schwer zu ziehen wie noch nie – 5,5 Tonnen wog der Stamm, der am Sonntag beim traditionellen Blochziehen in Fließ die Hauptrolle spielte. Es war damit eine Veranstaltung der Superlative. Die Fließer Fasnacht gilt ohnehin als die anstrengendste weit und breit, beginnt sie doch mit einer saftigen Steigung, die durch eine giftige Kurve verschärft wird. Die 220 Jahre alte Fichte aus dem Görfer Wald mit dem Rekordgewicht war auch 40 Meter lang und deshalb mit drei Scharnieren ausgestattet, um durch die enge Dorfstraße zu kommen.

Bär und Bärentreiber. © Reichle

Aber von Anfang an: Das alle vier Jahre grassierende Fließer Fasnachtfieber näherte sich gegen 12 Uhr seinem Höhepunkt – der Lauf der Schaller und Roller kündigte den Umzug an, der eine Stunde später begann. Unter dem Kreischen der Hexen, die mit ihren Besen die Zuschauer traktierten, zogen die Masken auf. Ausschließlich Männer und Burschen dürfen aktiv teilnehmen. Selbst die „feschen“ Marketenderinnen hatten sich in der Früh für ihren frischen Teint rasieren müssen. Insgesamt 225 Fasnachter, unter ihnen auch 14 Mini-Hexen und mehrere Zwergelen, die es sich in der buschigen Krone des Blochbaums gemütlich gemacht hatten, waren dabei. Unter dem Brummen der Bären und Waldmenschen und dem Glockengebimmel von Schallern und Rollern zogen die Fasnachter den Stamm vor die Neue Mittelschule, wo er von Bürgermeister Hans-Peter Bock versteigert wurde.

Herbert Gabl (M.) ersteigerte die Fichte für 15.100 Euro und bekam zum Baum das Blochbild überreicht. Auktionator Hans-Peter Bock (r.) freute sich, Fasnachtsobmann Reinhold Gigele (l.) war sprachlos. © Reichle

Und dort erzielte man den nächsten Rekord. Eine wahre Bieterschlacht entbrannte um die 6,6 Festmeter, die schließlich Herbert Gabl, Geschäftsführer des Fließer „Gabl Bau“, für die stolze Summe von 15.100 Euro für sich eroberte.

Nicht weniger motiviert als Bürgermeister Bock trieb danach Fasnachtsrichter Karl Lang das Geld von den Ehrengästen ein. Wie in Fließ üblich endete das Blochziehen mit einem Fasnachtsgericht, zu dem die Prominenten zunächst in eine Zelle gesperrt und danach dem Publikum vorgeführt wurden. Landesrat Bernhard Tilg wurde für „Spionage“ im Rahmen der Erhebung von Freizeitwohnsitzen zu 100 Euro verurteilt – und zu einem Rutsch durch die so genannte Sündenmühle. Gemeinderätin Anita Posch musste sich in Vertretung von Nationalrätin Liesi Pfurtscheller für deren „Ver-Schrottungs-Aktion“ im Rahmen des Nationalratswahlkampfs verantworten.

Pfarrer Chrysanth Witsch hatte sich wegen der Feinstaubbelastung und des Verstoßes gegen die IG Luftnorm zu rechtfertigen – er raucht angeblich auf dem Weg zur Kirche. Dieser war aber nicht auf den Mund gefallen, konterte, nur mit Filter zu rauchen, und forderte das hohe Gericht zur Beichte auf – „alles erstunken und erlogen“.

Laut Fasnachtsobmann Reinhold Gigele waren 4500 Zuschauer beim Blochziehen dabei.

© Reichle

© Reichle