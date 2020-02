Neue Pozuzo-Stube in Silz eröffnet

Silz – Am 16. März 1857 traf sich in Silz die 180-köpfige Tiroler Auswanderergruppe, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Peru reiste. Am Ostrand der Anden gründete die geschrumpfte Gruppe 1859 die Kolonistensiedlung Pozuzo. Der 1983 in Silz gegründete Pozuzo-Freundeskreis pflegt vielfältige Beziehungen zu den Nachkommen der Auswanderer.