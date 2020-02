Bitterer Rückschlag statt großer Schritt für die Haie

Von Alex Gruber

Innsbruck –Nach drei Siegen in Serie (Fehervar, Dornbirn, Villach) wollten die Haie auch gegen die Tschechen, die zuvor vier Spiele verloren hatten, das Momentum nutzen. Zumal bei Znojmo ja Stammgoalie Teemu Lassila gesperrt fehlte. Aber gleich vorab – sein Vertreter Dominik Groh machte vor 2000 Fans einen richtig guten Job in der Tiwag-Arena. Was man von Haie-Keeper Scott Darling noch immer nicht unbedingt behaupten kann. Für den Play-off-Einzug braucht es aber eine starke Nummer eins ...

Die Haie starteten durchaus gut in die Partie, wenngleich Znojmo mit viel Gegenwehr überraschte. Als die HCI-Defensive auf Liga-Topscorer Anthony Luciani vergaß, stand es 0:1 (5.). Die erste Gelegenheit, über das Stellungsspiel von Darling zu diskutieren. Die rasche Antwort durch einen Powerplay-Treffer von Toptorschütze Joel Broda (1:1/7.) wurde durch das 1:2 (10.) rasch wieder entkräftet. Danach scheiterten Miha Zajc und Jesper Thörnberg mit Topchancen an Groh. Und schon nach dem ersten Drittel war klar, dass das ein ganz schweres Match wird.

Die Haie drückten im zweiten Abschnitt auf den Ausgleich, fanden durch John Lammers (23.), Broda (25.), Mike Boivin (30.) und Christof Kromp (32.) genügend Hochkaräter vor, stattdessen traf Znojmo dann aber im ersten Powerplay zum 1:3 (35.). Gut, dass Lammers kurz vor Drittelende einen schweren Abwehrfehler der Gäste zum 2:3 (39.) nutzte. Und es soll nicht unerwähnt bleiben, dass Darling in Minute 40 zweimal in extremis abwehren konnte. Die Frage in der zweiten Pause war, wie viel Kraft nach der langen Rückreise aus Ungarn und im dritten Match binnen sechs Tagen noch im Tank steckte.

Das Eishockey-Leben war hart in den Tiroler Bergen – nach einer vergebenen Broda-Chance (41.) tickte die Uhr im Minutentakt gegen die Innsbrucker, die zwar viel investierten, aber keinen zählbaren Weg vorbei an der kompakten Defensive der Tschechen fanden. Sacha Guimond ging vor Groh auch die „Luft“ beim Torschuss aus (54.), wenig später rettete Darling die Haie mit einem „big save“ gegen Luciani vor dem vierten Gegentreffer. Die Haie nahmen Darling in den letzten zwei Minuten vom Eis, ein Time-out, der Treffer fiel aber wie so oft in den verwaisten Kasten zum 2:4 aus Sicht der Hausherren. Schon morgen geht es mit dem Rückspiel in Znojmo weiter. Zur Hälfte der Quali-Runde ist im Kampf um Platz drei zwischen drei Teams alles offen.