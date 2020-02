Libyen-Folgekonferenz in München begonnen

Rund einen Monat nach der Berliner Libyen-Konferenz haben am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz Folgegespräche über den nordafrikanischen Krisenstaat begonnen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas kam am Sonntagvormittag mit den Außenministern anderer Teilnehmerstaaten der Berliner Konferenz zusammen. Das Treffen wurde von Deutschland zusammen mit den Vereinten Nationen organisiert.

Der palästinensische Regierungschef Mohammed Shtayyeh forderte die europäischen Politiker auf, den Plan von US-Präsident Donald Trump für die Lösung des Nahost-Konflikts laut und deutlich zurückzuweisen. In dieser Frage dürfe es kein Vakuum geben. Zu dem Plan sagte er: „Niemand nimmt das ernst.“

Trumps Vorhaben war international auf ein geteiltes Echo gestoßen, weil es die Palästinenser zu erheblichen Zugeständnissen an Israel zwingt. Gleichzeitig würde der Plan Israel die Annexion des Jordantals und von Siedlungen erlauben. Ein Palästinenserstaat wäre mit harten Auflagen verbunden und der Traum der Palästinenser von einer Hauptstadt im historischen Ost-Jerusalem zunichtegemacht.

Die zwölf Teilnehmerstaaten der Libyen-Konferenz in Berlin hatten sich am 19. Jänner zur Einhaltung des UNO-Waffenembargos gegen Libyen und den Verzicht auf weitere Unterstützungsleistungen für die Konfliktparteien verpflichtet. Dennoch wurden auch danach immer wieder Verstöße gegen das Embargo gemeldet.

In Libyen herrscht seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos. Die von der UNO anerkannte Regierung in Tripolis wird von den Truppen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar bekämpft, der einen Großteil des Ostens und Südens des Landes kontrolliert. Inzwischen haben sich mehrere andere Staaten der Region in den Konflikt eingemischt, indem sie für die eine oder andere Partei ergriffen haben und sie jeweils auch militärisch unterstützen.