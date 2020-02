Skepsis bis Zustimmung zu Rendi-Wagners Vertrauensfrage

Leicht skeptisch bis prinzipiell zustimmend reagieren SPÖ-Politiker darauf, dass Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Freitag überraschend angekündigt hat, in der Mitgliederbefragung auch über ihren Verbleib abstimmen zu lassen. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig äußerte sich laut „Kronen Zeitung“ zurückhaltend, die Chefs der westlichen Länder sahen keinen Anlass für eine solche Abstimmung.

Wiens Bürgermeister Ludwig - der im Herbst die Wahl zu schlagen hat - sprach von einer „sehr persönlichen Entscheidung“, die „natürlich zu respektieren ist“. „An und für sich waren wir alle darauf eingestellt, dass es jetzt bis zur Wien-Wahl keine personellen Fragen geben sollte“, merkte Sozialsprecher Josef Muchitsch an.

„Ob der Zeitpunkt der richtige ist, darüber kann man streiten“, wurde der Abg. Max Lercher in der Sonntags-“Krone“ zitiert. Auf Facebook hatte er Freitagabend gemeint, es sei Rendi-Wagner „anzurechnen, dass sie eine Abstimmung darüber zulässt, ob der Weg mit ihr noch gut für die Sozialdemokratie ist oder nicht mehr“.

Volle Unterstützung bekam SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vonseiten der Arbeitnehmervertretung: „Sie ist die Richtige an der Spitze“, sagte Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl Sonntag in der ORF-“Pressestunde“. Und Rendi-Wagners Schritt der Mitgliederbefragung über ihren Verbleib an der Parteispitze sei „sehr mutig und ist zu respektieren“.