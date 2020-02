Selenskyj will Neustart im Verhältnis zu USA

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj strebt nach dem Ende des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump einen Neuanfang der Beziehungen seines Landes zu den USA an. „Nach der ganzen Impeachment-Seifenoper möchte ich ein neues Kapitel in den Beziehungen aufschlagen“, sagte Selenskyj am Samstag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Er lud Trump zu einem Besuch in Kiew ein.