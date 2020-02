Frau übersteht 80-Meter-Absturz in OÖ leicht verletzt

Eine 26-jährige Skifahrerin aus Wien hat am Samstagnachmittag einen Sturz über 80 Meter tiefes Steilgelände am Krippenstein (Bezirk Gmunden) in Oberösterreich leicht verletzt überstanden. Die Skifahrerin konnte sich vor der nächsten hohen Felswand gerade noch halten, berichtete der ORF Oberösterreich am Sonntag.