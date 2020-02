AK-Anderl drängt auf 35-Stunden-Woche und Millionärssteuer

Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl hat am Sonntag in der ORF-“Pressestunde“ auf die 35-Stunden-Woche und einen stärkeren Beitrag Vermögender zum Sozialsystem - etwa über eine Millionärssteuer zur Finanzierung der Pflege - gedrängt. Eine guten Teil der Pflegefinanzierung könnte man über einen Verzicht auf die geplante KÖSt-Senkung aufbringen, regte sie an.

Die Arbeitszeitverkürzung sei generell nötig, in allen Branchen belaste die „Arbeitsverdichtung“ die Arbeitnehmer. Besonders dringlich wäre sie aber in der Sozialwirtschaft. Deren Demonstrationen für die 35-Stunden-Woche im Zuge der laufenden Kollektivvertragsverhandlungen unterstützt Anderl. Denn dort wird, zum größten Teil von Frauen, „emotionale Schwerarbeit“ geleistet. Wegen der großen Belastungen gebe es Personalmangel. Man müsste diese Berufe durch eine schrittweise Arbeitszeitverkürzung wieder attraktiver machen.

Die Einladung der Arbeitnehmervertreter wünscht sie sich allerdings auch zum Gespräch über den Fachkräftemangel im Tourismus am Donnerstag, an dem bisher nur Wirtschaftskammer und die zuständigen ÖVP-Ministerinnen teilnehmen. Die Arbeiterkammer will mitreden in der Frage, wie weit Arbeitnehmer „verschickt“ werden können, zeigte sich Anderl nicht ganz glücklich mit den Regierungsvorhaben zu den Zumutbarkeitsregeln für Arbeitslose.