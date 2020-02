Teuer bis ins hinterste Tal: Wie viel darf ein Baugrund kosten?

m2-Preise für Wohnnutzfläche: Die Liste ist auf tirol.gv.at abrufbar. Um rund 150 Prozent auf 528 Euro pro m2 Wohnnutzfläche erhöht wurden die anrechenbaren Grundkosten z. B. in Aurach, Fiss, Jochberg, Oberndorf, Serfaus, Steinberg am Rofan. Das heißt, der Markt hat hier stark angezogen. Billig mit 110 Euro pro m2 Wohnnutzfläche ist es in einigen Teilen Osttirols oder dem Außerfern wie in Elbigenalp oder Forchach, teuer in allen Ballungszentren und in deren Speckgürtel. Die Inntalfurche und Tourismuszentren haben angezogen. 528 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche gibt es in Kematen und Ischgl.