Südtirolerin erstochen: 30 Jahre Haft für Vorarlberger

Im September 2018 ist eine Südtirolerin in Meran getötet worden. Am Freitag musste sich ihr 38-jähriger Ehemann aus Vorarlberg vor Gericht der Tat verantworten. Er wurde nicht rechtskräftig zu 30 Jahren Haft verurteilt. Die Verhandlung fand am Südtiroler Landesgericht in Bozen statt. Der Angeklagte bedauerte laut einem Bericht der Südtiroler Tageszeitung „Dolomiten“ die Tat.